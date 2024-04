Une veillée populaire en hommage à Maryse Condé au Mémorial ACTe

Depuis le décès de l'écrivaine Guadeloupéenne dans la nuit de lundi à mardi, les hommages se multiplient. La Région Guadeloupe en lien avec la famille de Maryse Condé et ses amis de la Kaz A Condé et du monde culturel invitent tous les Guadeloupéens à venir rendre hommage à ce monstre sacré de la littérature lors d'une grande veillée populaire samedi 6 avril à partir de 18h30 au Mémorial ACTe.

Lors de cette veillée populaire, les hommages artistiques et les témoignages seront les bienvenus. Chaque personne est invitée à ramener symboliquement un ou des ouvrages de Maryse Condé afin de célébrer en communion la vie et l’œuvre de celle qui a porté la Guadeloupe dans son cœur tout au long de son parcours à travers le monde.

Le choix du Mémorial ACTe pour la veillée populaire

Le lieu de cet hommage a été choisi en lien avec sa fille Sylvie-Anne Condé, en raison de l’engagement de Maryse Condé pour la mémoire de l’esclavage et de la traite à travers ses écrits et en devenant la première présidente du Comité pour la Mémoire de l’Esclavage (2004-2009). Son engagement contre le racisme et toutes les formes de discriminations ont marqué son œuvre et sa pensée.

Le Mémorial ACTe sera à nouveau l’écrin de la célébration de Maryse Condé après l’avoir accueillie en 2018 forte de la fierté des Guadeloupéens lors de la présentation de son prix Nobel alternatif de littérature en 2018 en Guadeloupe. Prix Nobel Alternatif qu’elle a d’ailleurs offert au Mémorial ACTe à cette occasion.

Le rendez-vous est donc fixé à la population le samedi 6 avril à partir de 18h30. Ses obsèques auront lieu le 12 avril. Elle sera inhumée au cimetière du Père Lachaise.