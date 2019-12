Les universités du Québec ont le vent en poupe en Guadeloupe

R. Lami •

Chaque année, ils sont plusieurs centaines de la Guadeloupe ou de la Martinique à choisir d'aller faire leurs études au Canada. Un véritable attrait que les universités du Québec ont décidé de mettre à profit pour venir directement rencontrer les candidats potentiels, dans le cadre du dispositif d’aide à la mobilité, et leur présenter les atouts qu'elles proposent au gré de leur volonté.Et depuis ce matin, ils sont plusieurs centaines à se rendre au WTC de Jarry afin de s'informer sur les cursus universitaires du Québéc et même plus simplement, sur la vie au Québec. Mais pour certains, la décision est déjà prise. Il faut juste la formaliser.Une rencontre qui se déroule ce dimanche jusqu'à 17h ainsi que demain lundi 2 décembre de 14H à 19H .