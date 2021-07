Vacances studieuses pour les futurs élèves de Science Po et d'HEC

Le bac à peine en poche et l'admission aux grandes écoles déjà confirmée, les jeunes prodiges guadeloupéens ne dorment pas sur leurs lauriers. Il mettent à profit la semaine de cours qui leur est proposée au lycée Faustin Fléret pour parfaire leur préparation

FJO. avec Ch. Theophile et J-M. Mavounzy •

Ces jeunes, pour certains, la Guadeloupe les a découverts le 2 juillet dernier. Ce jour-là, le Président de Région décide de les mettre en exergue. Ils se destinent à des études à Sciences Po ou en écoles de commerce où ils ont été admis.

Etudier ne les effraie pas. Ils ont déjà des projets plein la tête pour l'avenir et tous les atouts sont bons pour être mis dans leur jeu.

Et ces cours de vacances sont pour eux une opportunité qu'il ne fallait surtout pas négliger. .

Maéva, Rémy, Philippe et Sandine

Le professeur Bosc ainsi que ses confrères le savent, ces jeunes ont un potentiel qu'il faudra maximiser. Et cela, ils ont déjà commencé à le faire