Violence, accidents : 2023 débute bien mal !

Alors qu’une année en a chassé une autre, les drames continuent de se succéder, en Guadeloupe. Un meurtre a été perpétré, aux Abymes, le 1er janvier. Et, déjà, trois accidents graves sont à déplorer.

Nadine Fadel

Le passage à la nouvelle année n’a vraisemblablement pas calmé les esprits, ni changé les comportements. 2023 débute comme l’an passé s’est achevé : on déplore déjà des violences et des accidents graves, qui ont faits un mort et plusieurs blessés.

Déjà trois accidents

Choc entre deux voitures au Gosier

Il était 7h38, quand le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) a été appelé à intervenir suite à un « choc latéral-frontal à forte cinétique » survenu sur le boulevard de la Riviéra (route nationale 4), au Gosier, ce lundi 2 janvier 2023. Par chance, même s’il a fallu la mobilisation d’un véhicule de désincarcération, les deux conductrices des véhicules, respectivement âgées de 53 et 22 ans, n’ont été que légèrement blessées. Elles étaient conscientes à l’arrivée des secours. Toutes deux ont été transportées au Centre hospitalier universitaire (CHU).

Un homme de 23 ans également impliqué est sorti indemne de cet accident ; il a été laissé sur place.

Durant l’opération des pompiers, la circulation a été déviée par la route de Belle-Plaine, car interrompue, dans le sens Pointe-à-Pitre/Sainte-Anne.

Même scénario hier soir

Idem dimanche soir, vers 23h40, non loin de là : un autre « choc frontal à forte cinétique » était à déplorer sur la route de Cocoyer, toujours au Gosier.

Cette fois, un homme de 58 ans a été grièvement blessé ; les pompiers l’ont trouvé conscient, mais ont suspecté fracture du poignet droit et ont aussi évoqué des douleurs à la hanche, abdominales, ainsi qu’aux côtes. Cette victime a été médicalisée avant d’être acheminée au CHU.

Dans ce même accident, une femme de 33 ans présentait des blessures plus légères : aux bas du ventre et à l’avant-bras gauche. Elle a aussi été conduite à l’hôpital.

Plusieurs tonneaux à Saint-François

Un véhicule seul a fait plusieurs tonneaux, dimanche matin, sur le chemin du Centre, à Saint-François, vers 6h50.

Un blessé grave et trois blessés légers sont à déplorer. C’est un garçon de 10 ans qui a été le plus atteint ; son bras gauche aurait été fracturé, notamment. Les autres victimes sont un autre enfant et deux adultes. Tous ont été conduits au CHU, dont les plus jeunes, au Pôle parents-enfants de Palais Royal, aux Abymes.

Un tué aux Abymes

A 19h49, le 1er janvier 2023, un homme de 29 ans a été abattu, sur la voie publique, dans la première ruelle de la cour Zamia (voie B), aux Abymes ; il a reçu au moins une balle au cou.

A l’arrivée des secours, il était déjà en arrêt cardio-respiratoire. Malgré les tentatives de ranimation, le médecin du Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) a fini par déclarer son décès.

Laissée sur place par les pompiers, la victime a été récupérée par une ambulance mortuaire à postériori.

La police nationale est en charge de l’enquête.