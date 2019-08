Week-end du 15 août : Vigilance et civisme sur les routes

Pour les conducteurs d’automobiles : veillez à attacher votre ceinture et celles de vos passagers.



Respectez les limitations de vitesse et les distances de sécurité. La sécurité des déplacements découle du respect du code de la route et de la courtoisie entre tous les usagers. Automobilistes, tenez compte des usagers plus vulnérables que vous.



Pour les conducteurs de 2 ou 3-roues motorisés et passagers, l’équipement est obligatoire : casque et gants certifiés CE, blouson, pantalon, chaussures fermées.



Pour les piétons : soyez vigilants à votre environnement et portez un gilet fluorescent avec des bandes rétro-réfléchissantes ou des vêtements clairs et une lampe de poche pour être vus la nuit.



Pour tous : Pas d’alcool avant de prendre la route ; interdiction de porter une oreillette pour les conversations téléphoniques, comme pour la musique et la radio. Il est également interdit de textoter et d’envoyer des SMS pendant que l’on conduit ou que l’on est au guidon de son deux-roues.



L’utilisation du portable pour les piétons ne doit pas réduire leur vigilance aux abords de la chaussée.