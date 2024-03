Week-end pascal : déjà 4 accidents, 1 décès et 4 blessés graves

Partager :

Le long week-end pascal (du vendredi 29 mars au lundi 1ar avril) ne fait que commencer et, déjà, la Guadeloupe déplore la mort d’un homme et quatre blessés graves, sur le réseau routier. La plus grande prudence est recommandée aux usagers, afin de stopper ce bilan dramatique.

Quatre accidents distincts ont été à déplorer depuis le début de long week-end pascal, en Guadeloupe. Un sexagénaire est décédé à Capesterre-Belle-Eau, deux adolescents et deux femmes trentenaires, grièvement blessés, sont hospitalisés au CHUG. Deux adolescents grièvement blessés aux Abymes Ce samedi 30 mars 2024, peu avant 2h00 du matin, dix sapeurs-pompiers (dont un officier) ont été mobilisés pour secourir les victimes d’un accident de la circulation survenu à la rue Frédéric Jalton, aux Abymes, entre deux voitures légères. Ils y ont trouvé cinq personnes, dont trois qui ont été laissées sur place.

Deux jeunes hommes ont été grièvement blessés ; ils étaient inconscients à l’arrivée des secours. Il s’agit de deux garçons de 16 ans et 17 ans, qui ont dû être médicalisés par le Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) avant son transport vers le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHUG) en états jugés graves. Le deuxième est polytraumatisé. Un décès dans un carambolage à Capesterre-Belle-Eau Un dramatique carambolage est survenu sur la Route nationale 1, à hauteur de Roseau, à Capesterre-Belle-Eau, vers 18h55, hier (vendredi 29 mars 2024). Trois voitures étaient impliquées, dont deux en choc frontal. Une victime des six victimes était déjà en arrêt cardiorespiratoire à l’arrivée des agents du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) : un homme de 68 ans incarcéré dans son véhicule. Un homme de 58 ans a été transféré au CHUG en état léger. Une autre personne impliquée, sans doute une « urgence relative » selon le jargon des pompiers, avait disparu avant sa prise en charge. Trois autres ont été laissées sur place, après un bilan médical. Vingt-huit sapeurs-pompiers (dont trois officiers) ont été dépêchés sur les lieux.

Durant l’opération de secours, la circulation a été longuement bloquée dans les deux sens de circulation et régulée par la gendarmerie. Choc frontal entre deux-roues à Sainte-Rose Quelques minutes avant, à 18h13, le SDIS a été appelé à intervenir sur la route de Cadet, à Sainte-Rose, où deux deux-roues sont entrés en collision : un scooter électrique et une moto de petite cylindrée. Les deux pilotes, deux garçons de 13 ans, ont été pris en charge en état léger et transportés au Pôle Parents-enfants (PPE) du CHUG, à Palais Royal, Les Abymes. Deux conductrices dans un état grave à Saint-François Toujours vendredi, en matinée, peu après 10h00, un autre choc frontal à forte cinétique a eu lieu, cette fois entre deux voitures, sur le chemin de Pombiray, à Saint-François. Les douze sapeurs-pompiers mobilisés ont secouru quatre personnes : deux en état grave et deux en état léger. Deux femmes de 30 ans et 36 ans, les deux conductrices, ont été gravement atteintes ; elles ont été transportées au CHUG. Un garçon de 2 ans sans lésions apparentes a été conduit au PPE des Abymes, accompagné de son père, un homme de 47 ans, conscient, blessé léger.

