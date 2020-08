Le zoo de Guadeloupe et la Maison de Zévallos lauréats d'un prix récompensant les meilleures attractions

La Guadeloupe et ses atouts plaisent... Si nos plages et rivières attirent les touristes, nos musées et attractions plaisent aussi. Le zoo de Guadeloupe et l'habitation Zévallos sont tous deux lauréats des prix Travellers’ Choice 2020, qui récompensent les services proposés par les 2 sites.

Guadeloupe La 1ère •