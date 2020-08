39 nouveaux cas positifs à la Covid-19, 34 patients guéris et 3 patients hospitalisés

Lindy Nedan •

#COVID19 ℹ📝 CovidInfo du 31 août Chiffres du week-end ➡️39 cas positifs sur 516 tests ℹ1 décès à déplorer 📍11 île... Publiée par Préfet de la région Guyane sur Lundi 31 août 2020

Après le premier week-end sans couvre-feu en journée , depuis le mois de juin pour le groupe 1, l’heure est à présent au bilan. 39 nouveaux cas positifs à la Covid-19 ont été recensés ces dernières 24h sur 516 tests effectués, 34 personnes sont guéris et 3 patients sont hospitalisés. La courbe de la pandémie est toujours descendante en Guyane. Une amélioration qui ne dispense pas des gestes barrières.Depuis le 4 mars 2020, il y a eu 9115 cas de coronavirus recensés dont 8654 patients guéris et 59 décès. 63 patients sont hospitalisés en Guyane et 13 hors du territoire. 12 personnes sont toujours en réanimation.L’évolution est surveillée à la loupe par les autorités locales : la rentrée scolaire est sous tension. 83 853 élèves, écoliers, collégiens et lycéens, vont retrouver d’ici à la semaine prochaine, le chemin de l’école. Une hausse du nombre de cas pourrait entrainer la fermeture précose de ces établissements.