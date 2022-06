A quelques jours des résultats du bac, FIGS Education lance sa campagne de recrutement

A partir du 5 juillet prochain seront connus les résultats du baccalauréat. Ils sont plus de 3 798 élèves cette année à vouloir ce précieux sésame pour entreprendre des études supérieures. Certains ont déjà pu s’inscrire dans des écoles ou universités mais pour d’autres, le choix est difficile. Pour aider à l’orientation, les réseaux organisent des recrutements. C’est l’objectif de FIGS Éducation qui recrute sur place. Ce groupement rassemble 20 écoles, et propose une centaine de formations : commerce, marketing, finances ressources humaines etc… sur ses 10 campus situés dans l’hexagone.

Depuis quelques années, le réseau vient recruter directement ses étudiants dans leur pays d’origine. En Guyane, chaque année, une campagne d’information est organisée. Les conditions de recrutement sont classiques : passer le bac et un concours d’admission. Les inscriptions peuvent se faire aussi via la plateforme Parcoursup, mais pas seulement.

C’est un réseau d’écoles, en informatique, commerce, immobilier, économie sociale et solidaire etc…Ce sont des écoles dédiées à l’entreprenariat avec des spécificités. Au total, ce sont 20 écoles. L’objectif de ces rencontres est de pouvoir donner l’information aux futurs bacheliers mais aussi aux futurs licenciés. Il existe des écoles dans l’hexagone avec une représentation locale qui s’occupe de les orienter et de les guider, ils auront le choix ces 20 écoles sont réparties sur 13 campus du BTS jusqu’au Master 2. Certaines du réseau font partie de la plateforme Parcoursup mais pas que… Il n’est pas trop tard pour s’inscrire dans les écoles car il y a la possibilité de s’inscrire hors Parcoursup, mais pas trop tard si vous avez besoin de solution dès le mois de septembre.

L’avantage de ce réseau d’éducation, est son implantation à l’international. Il est possible d’étudier dans l’hexagone avec des passerelles dans des pays étrangers. Les diplômes sont reconnus dans la plupart des écoles par l’Etat.

Ces étudiants peuvent avoir des parcours avec des professeurs issus des réseaux d’excellence et des milieux professionnels, ils ont également l’opportunité de partir faire leur stage à l’international voir même de faire une partie de leur cursus avec les écoles partenaires et parfois même d’avoir un double diplôme français et du pays qui les accueille. Des personnes viennent du monde entier, 14 % d’internationaux sont dans les campus. Cela fait partie de l’enrichissement universitaire de pouvoir interagir avec des gens qui n’ont pas la même culture, qui sont dans une autre réalité. C’est un réseau d’entreprises et d’université dans le monde entier, au Canada, Australie, Chine.