Accedens « Accueillir, éduquer, enseigner et former en Guyane » un séminaire à l’Université de Guyane porté par l’institut de recherches MINEA

MINEA pour (Migrations Interculturalité et Education en Amazonie) est l’institut de recherches de l’Université de Guyane. Il joue son rôle de recherche dans le domaine des sciences humaines. Dans ce cadre, aura lieu ce mardi 30 mai, un séminaire autour des notions Accedens « Accueillir, éduquer, enseigner et former en Guyane. » Une première étape qui va aborder le concept de « biographisation ».

Catherine Lama •

Le début du séminaire est prévu à 18h à l’amphi A de l’UG. Durant deux heures, les conférenciers expliqueront les méthodes pédagogiques possiblement applicables dans le contexte multiculturel guyanais. Il sera essentiellement question du concept de « biographisation » mis au point par un chercheur brésilien Paulo Freire et repris, pour partie, par une l’universitaire féministe afro américaine Gloria Jean Watkins de son pseudonyme « bell hooks ». Très schématiquement, la biographisation est : « le fait pour un individu d’échange, de se raconter, de faire des choix pour se construire. Une façon d’écrire sa vie, non pas sur le papier, mais dans une forme d’écriture de soi … ».

Une démarche utilisée au Brésil durant le 20e par le pédagogue Paulo Freire. Un travail innovant qui a permis, ensuite, de conduire des pédagogies qui ont données d’excellents résultats en matière d’alphabétisation dans des milieux défavorisés. Cet éducateur militant a d’ailleurs écrit un ouvrage célèbre : « Pédagogie des opprimés ». Deux intervenants, Dominique Boisdron, docteure en sciences de l’éducation et de la formation de l’Université de Guyane et Maryan Lemoine, de l’unité de recherche Education et diversité en espaces francophones à l’Université de Limoges apporteront leurs contributions sur ce sujet.

