Affaire 594 kg de cocaïne au port de Degrad-des-Cannes :mise en délibéré attendue aujourd'hui à 15 heures

Quatrième jour de procès pour les prevenus dans l'affaire des 594 kilos de cocaïne saisis au port de Degrad-des-Cannes:la mise en délibérée est prévue pour aujourd'hui, 15 heures (heure de Guyane)

N.P. •

Hier, au troisième jour de procès, les réquisitions du Ministère public sont tombées dans cette affaire inédite pur la Guyane. L'après-midi, les avocats ont démarré leur plaidoieries.

Aujourd'hui, la mise en délibéré est attendue pour 15 heures, soit 14 heures à Fort-de-France où se déroule le procès.

Rappel des faits

Le 1er octobre 2020, 594 kilos de cocaïne sont saisis dans une voiture près du port de Dégrad des Cannes. Les policiers de l'Office Anti Stupéfiants et les gendarmes interpellent ce soir-là quatre suspects, dont trois nés en Guyane. L’un d’entre eux vit au Surinam, un autre travaille sur le port. Au cours des perquisitions, les enquêteurs saisissent plus de cinquante mille euros, trois véhicules de luxe, un jet-ski et une moto.

Selon le parquet, tout a commencé par des éléments recueillis par la gendarmerie de Matoury sur un possible trafic d’envergure par voie maritime entre le Surinam et l’Hexagone, via la Guyane. L’enquête confiée à un juge d’instruction de la JIRS de Fort de France aboutit à la saisie. Les enquêteurs soupçonnent d’autres voyages - réussis ceux-là - les mois précédents.

Le 22 juin 2021, six autres suspects sont interpellés, tous nés en Guyane. Des chefs d’entreprise, sont soupçonnés d’avoir participé au blanchiment de l’argent du trafic.

Le procès comprend ainsi deux volet: un pour le trafic de cocaïne, un pour le blanchiment d'argent.

Au final, ce sont 13 personnes qui sont jugées.