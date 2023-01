Affaire Benaya Mangal : la famille toujours dans l'attente des avancées de l'enquête

Retour sur l'affaire qui a secoué la Guyane en mai 2022. Le corps du jeune Benaya Mangal à été retrouvé le 1er juin, dans les marais de Couachy (Mana), 10 jours après sa disparition. Au 23 janvier 2023, toujours pas d'avancée dans l'affaire. La famille demande l'audition des victimes pour accéder au dossier d'instruction.

Terrence MOY, avec Ludmïa LEWIS. •

Plus de six mois après la découverte du corps du jeune Benaya Mangal dans les marais de Couachy à Mana, la famille de la victime n'a toujours pas de nouvelle quant à la suite de l'affaire. Elle demande l'audition des victimes pour pouvoir accéder au dossier d'instruction. L'avocat de la famille Mangal, Boris Chong-Sit, s'est exprimé au micro de Terrence Moy et Frédéric Larzabal.

Une trop longue attente

"En tant qu'avocat des parties civiles n'ayant pas eu de convocation pour mes clients pour être entendus, le magistrat instructeur, en faisant application de la loi, nous a indiqué que l'accès au dossier et l'accès à la communication d'une copie du dossier d'instruction n'était pas encore possible... ce qui est le rappel de la loi", explique-t-il. Et de poursuivre :

Donc j'ai posé la question au magistrat instructeur et, sans vérifier, m'a répondu qu'il n'y avait pas encore de date pour l'audition des parties civiles. J'ai trouvé, personnellement, cette réponse un peu sèche compte-tenu de l'attente légitime des parents de Benaya Mangal. J'aurai espéré que l'on puisse nous indiquer un délai prévisible pour cette audition, ce qui nous permettrait d'avoir une connaissance de l'avancée de l'instruction, et donc des diligences qui sont effectuées pour la manifestation de la vérité. Boris CHONG-SIT, avocat de la famille de Benaya MANGAL

Les questions sans réponse de la famille

Le mis en cause est lui, bien connu. Il s'agit de Mayalé Desbois, lycéen de Léopold Elfort, à Mana. Il avait avoué être à l'origine de la mort de Benaya Mangal. Le jeune homme est, depuis, en détention provisoire et est donc l'auteur présumé de l'homicide de son ami d'enfance. Néanmoins, la famille n'a pas accès à ses déclarations.

Mayalé Desbois pourrait avoir les réponses à plusieurs questions que se pose la famille. A savoir : le mobile, le mode opératoire, le jour de l'homicide présumé et surtout, comment est-ce que le corps du défunt, avec ses près de 100kg, a-t-il pu être emmené par une seule personne aussi loin dans les marécages...

Pour faire toute la lumière sur cette affaire, il faudra attendre un éventuel procès... ce qui peut prendre des années. Il s'agira, entre autres révélations, de déterminer s'il y a eu préméditation dans cet homicide présumé.