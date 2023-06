Affaire des bébés brûlés : La Guyane solidaire se mobilise pour aider les familles de Leyhann et Lyan-Hakim

C’est une dramatique affaire qui a démarré le 16 juin à Rémire-Montjoly. Deux bébés ont été brûlés au deuxième degré alors qu’ils se trouvaient à la crèche. Des événements qui touchent de plein fouet la population guyanaise. Elle vient en soutien aux familles qui ont dû partir avec leurs enfants à Paris. Ils ont été admis à l’hôpital Armand Trousseau, spécialisé pour les grands brûlés.

Catherine Lama •

L’enquête sur cette affaire est en cours. Les circonstances exactes de ce drame ne sont pas encore connues. Le 16 juin, deux bébés de 8 et 9 mois ont été gravement brûlés alors qu’ils se trouvaient à la crèche « Bébés d’Amour » au quartier des Ames-Claires à Rémire-Montjoly. Les deux employées présentes aux moments des faits ont été mises en garde à vue.

Les petits enfants ont depuis été transférés accompagnés de leurs parents à Paris. Leurs brûlures sont très graves, l’un d’entre eux a été placé en coma artificiel pour la poursuite de ses soins dans le centre de grands brûlés à l’hôpital Armand Trousseau. Leur pronostic vital est engagé.

Tous derrière Leyhann et Lyan-Hakim

Les habitants de Guyane ont pris fait et cause pour ces enfants et leurs parents. Des cagnottes en ligne pour aider les familles ont été déclenchées. « Accompagnons Leyhann » et « Aide pour Lyan-Hakim ». Elles fonctionnent très bien, de nombreuses personnes y apportent leur contribution. Des contributions qui démarrent à 1 euro et vont jusqu’à 250 euros et cela nommément ou anonymement. Elles atteignent désormais plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Les participants laissent aussi des messages de soutien aux enfants et à leurs jeunes parents :

Courage à toi petit ange... Et à ta famille. Mon cœur de maman saigne. Remets-toi très vite !

Je souhaite que la contribution dans la solidarité de chacun puisse vous donner la force pour toutes les épreuves que vous traversez en ce moment !

Énormes bisous à ce petit bout de chou qui était au mauvais endroit (qui l’aurait cru) au mauvais moment). Personne ne peut rester insensible à ce que vous vivez !

Un blog a aussi été mis en place « Guérison de Leyann » et donne des nouvelles de l’enfant au jour le jour pour l’avancée de ses soins.