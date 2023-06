Affaire des bébés brûlés : les deux animatrices de la crèche placées en détention provisoire

Le procureur confirme la mise en examen des deux animatrices de la crèche "Bébés d'amour" de Rémire-Montjoly. Elles ont été placées en détention provisoire avec deux facteurs aggravants

Guyane la 1ère •

Les deux animatrices de la crèche de Rémire-Montjoly, "Bébés d'amour" qui se trouvaient sur place le 14 juin lorsque deux bébés ont été brûlés sont désormais en détention provisoire.

Une enquête avait été ouverte suite aux graves brûlures au deuxième degré de deux garçonnets âgés de 8 et 9 mois afin de connaître les circonstances exactes de cet accident. Les enfants se trouvent dans un état critique et ont été transférés à Paris et admis à l'hôpital pédiatrique Armand Trousseau le 15 juin pour la poursuite de leurs soins.

Les deux femmes ont été entendues devant le juge des libertés et de la détention ce samedi 17 juin. Elles ont été mises en examen et placées en détention provisoire avec deux facteurs aggravants.