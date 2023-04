Attention ! Une coupure d’eau de 22h à 5h du matin est prévue dans la nuit du 13 au 14 avril à Cayenne et Rémire-Montjoly

Coupure d'eau dans la nuit du 13 au 14 avril à Cayenne et Rémire-Montjoly

Partager :

Depuis une semaine, la Société Guyanaise des Eaux et la Communauté d’Agglomération du Centre Littoral communiquent sur une longue coupure d’eau de 7h qui va intervenir dans la nuit de jeudi à vendredi. Il s’agit d’effectuer des travaux de raccordement et cela concerne plusieurs quartiers de Cayenne et Rémire-Montjoly.

Catherine Lama •

Ainsi indique-le communiqué de la SGDE, la mise en place de nouvelles canalisations d’eau au rond-point Justin Catayée dans le cadre des travaux du YAnéo, impose l’interruption de la distribution d’eau. Cela va intervenir entre 22h et 5h du matin dans la nuit du 13 au 14 avril dans des zones bien ciblées sur la carte ci-dessous : Carte des zones affectées par l'interruption de la distribution d'eau • ©CACL Communication

L’eau devrait à nouveau couler au petit matin dans les robinets et elle présentera, peut-être, une coloration anormale. Mais cela ne devrait pas perdurer, si cela se produit.

Tout devrait être revenu à la normale dans tous les sites ciblés d'ici dimanche matin. Néanmoins si cela devait persister voici un numéro d’urgence à composer : 0969 329 733 ou une adresse mail agence-en-ligne@sgde.fr pour contacter la SGDE.

La liste de tous les quartiers impactés est à retrouver à l'adresse mail suivante : www.cacl-guyane.fr

Partager :