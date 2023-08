Augmentation du montant des bourses en Outre-mer : une aide certaine pour les étudiants guyanais

C’est une bonne nouvelle pour les étudiants boursiers dont la précarité a été mise en lumière lors de la crise sanitaire. Dès la rentrée prochaine, les étudiants ultramarins qui restent étudier en Outre-mer ou les étudiants métropolitains qui décident de s’y former verront leur bourse du CROUS revalorisée de 30 euros, pour atteindre une hausse générale de 67 euros par mois, a annoncé, mardi 20 juin, la Première ministre, Elisabeth Borne.

C’est la première mesure qui concerne directement les étudiants boursiers restés sur les territoires d’Outre-mer, alors que le niveau général des prix y était de 7 à 12,5% plus élevé qu’en métropole en 2015, selon l’INSEE, une situation encore aggravée par l’inflation. Actuellement, en Guyane, le nombre d’étudiants a considérablement augmenté : en 2015, ils étaient 2 100 inscrits à l’Université de la Guyane. Aujourd’hui, ils sont près de 5 000.

D’après une enquête menée par l’UNEF Guyane sur la vie étudiante aux Antilles-Guyane en 2022, l’écart du coût de la vie étudiante avec l’hexagone s’élèverait à 26,47 % auxquels s’ajouteraient environ 1260 € de restes à charge par mois. De plus, le parc immobilier guyanais est loin d'être adapté avec des loyers très élevés.

Cette revalorisation est une satisfaction pour les représentants des étudiants de Guyane.

Guillermo Jojo responsable de la Maison des étudiants à l'Université de Guyane • ©Archives personnelles

C’est bien, on est preneur mais lorsque l’on voit les différences entre les prix ce n’est pas les mêmes réalités partout. Ce ne sera pas suffisant pour aider financièrement les étudiants. La précarité est très importante ce n’est pas facile. Toutefois avec l’amélioration des conditions de vie et la fin de la crise sanitaire, nous avons pu à nouveau trouver des emplois, faire des économies. La situation sanitaire le permet. L’inflation touche tous les secteurs encore plus pour les étudiants. Les plus fortes demandes restent alimentaires, il y a une vraie entraide entre les centres d’entraide comme les CCAS, la Croix Rouge ou le Secours Catholique ou simplement entre étudiants. Nous envisageons de mettre en place sur le campus de Troubiran, une épicerie solidaire.