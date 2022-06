Bac 2022 : la science et le langage au cœur de l’épreuve de philosophie des lycéens guyanais

"La science a-t-elle toujours raison ?" et "Le langage ne sert-il qu’à communiquer ?". Voici les thèmes choisis cette année dans l’Académie de Guyane pour la filière générale. Ce matin du mercredi 15 juin, les lycéens de Terminale ont planché pendant quatre heures sur l’épreuve de philosophie.

Même si elle n’ouvre plus les épreuves du baccalauréat suite à la nouvelle réforme, elle reste la célèbre épreuve tant redoutée par beaucoup d'élèves, celle dont on se souvient longtemps. Corinne Melon Daasen, directrice académique adjointe des services de l’Education Nationale, lançait ce matin l'examen au lycée Balata (Matoury). Les thèmes retenus l’ont inspirée.

Les sujets sont extrêmement intéressants, mais aussi dans l’actualité. Par exemple, 'la science a-t-elle toujours raison ?' Après ces années de pandémie, avec toutes les polémiques qu’il y a eu entre les scientifiques et toutes les prises de positions, ça permet de se poser la question : qui croire et est-ce que la science et juste un chapeau pour prétendre détenir la vérité ? Les anciens savants étaient persuadés que la terre était plate. C’était la science.