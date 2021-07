Baccalauréat 2021: les résultats sont désormais connus

Les 3758 élèves de terminale sont à présent fixés sur le sort. Les résultats du baccalauréat 2021 ont été publiés ce mardi 6 juillet 2021 sur le site de l'académie de Guyane.

Lindy Nedan •

Ils sont 3758 élèves de terminale inscrits en filière générale, technologique ou professionnelle à avoir buché sur les épreuves de philosophie et du grand oral il y a quelques jours. Ce mardi 6 juillet 2021, au matin, les résultats ont été communiqués par l'académie de Guyane.

Distanciation entre les tables d’examen, désinfection des mains, respect des gestes barrières, le baccalauréat 2021 a demandé un investissement sans précédent pour les équipes pédagogiques, ce qui n'a pas empêché d'avoir de bons résultats. C’est qu’explique Stéphane Pierre-Louis, le secrétaire des examens au Lycée Lama Prévot à Rémire-Montjoly.

Résultat Bac Lycée Lama-Prévot

La Réforme du bac enclenchée depuis 2018, a franchi une nouvelle étape cette année. Les matières des élèves de Terminales ont été réparties entre troncs communs et spécialités. Les cours de spécialité sont ainsi passés de 4h à 6h. Cette modernisation du diplôme, laissez-passer pour les études supérieures, s’est heurtée toutefois cette année à la crise sanitaire.

©Lindy Nédan

Une année scolaire difficile

Maintenir les cours dans ce contexte n’est pas été de repos pour le corps enseignants tout comme pour les différentes équipes pédagogiques des établissements scolaires du territoire pour assurer la continuité pédagogique. Report envisagé de la rentrée après les vacances, mise en place ou non de la demi-jauge, puis la fermeture des établissements du second degré sans oublier les multiples difficultés liées à la mise en place des protocoles sanitaires, élèves et enseignants ont dû s’accrocher. Des adaptations à la pandémie qui ont poussé le recteur d’académie Alain Ayong Le Kama, à alléger l’épreuve finale. Une disposition pour répondre aux recommandations de ministère de l’éducation nationale.

#Bac2021 | Pour tenir compte des incertitudes liées à la crise sanitaire, retrouvez les nouvelles modalités de la session 2021 du #baccalauréat.

En savoir plus ⤵️ pic.twitter.com/fCl7S43IrN — Académie de Guyane (@acguyane) January 22, 2021

En effet, seule la note la plus élevée entre la moyenne du contrôle continu effectué à la mi-mars, et la moyenne de l’épreuve finale a été prise en compte. L’idée étant de déstresser les élèves. Mais quelle est alors la valeur de ce diplôme ? Éléments de réponse avec Alain Ayong le Kama, le recteur d’académie.

La valeur du bac 2021 selon le recteur de l'académie Guyane

Des résultats que vous pouvez retrouver sur le site de l’académie Guyane. La session de remplacement est prévue les 6,9, 10 et 13 septembre.