C’est Mr Tarcy qui est l’auteur des violences déclare l'avocat des policiers mis en cause après une blessure faite par un de leurs chiens

L’avocat Rudy Constant est revenu lors d'une conférence de presse sur les évènements qui ont eu lieu dans les rues de Cayenne dimanche dernier. Il défend le maitre-chien et son assistant.

Les policiers interviennent dimanche au village chinois pour des contrôles et sont appelés à intervenir dans le centre ville de Cayenne pour des troubles à l'ordre publique. Ils sont pris à partis par 2 hommes rue Lallouette. Agression verbale et physique précise l’avocat. C'est à ce moment là que les policiers interviennent avec leur chien.

Au bout d’un moment, constatant qu’ils sont manifestement dépassés et qu’il n’y a pas de prise en compte de leurs avertissements par Mr Tarcy, le maître-chien, dans l’objectif de protéger son collègue et d’assurer sa sécurité, démusèle son chien. Il fait 3 sommations à Mr Tarcy pour lui signaler que le chien est démuselé et celui-ci lui répond à plusieurs reprises qu’il n’a pas peur de son chien et qu’il va "casser" son chien.

Le moment où ils décident de démuseler le chien c’est un moment où ils n’ont plus le choix ! Je vous rappelle qu’ils sont 2 et du monde commence à arriver. Il faut que les violences cessent et l’assistant ne peut pas aller seul pour menotter 2 personnes et procéder à leurs arrestations, donc à ce moment-là, ils sont obligés de se faire assister du chien.