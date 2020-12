Bientôt une consultation publique pour le futur pont du Larivot

Le projet de nouveau pont du Larivot à Matoury sera soumis à la consultation publique dès le 4 janvier prochain. Les Guyanais via le site registre-dematerialise.fr pourront donner leurs avis sur cette infrastructure.

Lindy Nédan/MN •

Le futur ouvrage d'art vise à résorber les embouteillages liés à l'accroissement de la population dans ce secteur.

Concrètement, il mesurera 1 312 mètres de long, supportera deux voies de circulation dans le sens Cayenne-Kourou et une voie verte pour les vélos et piétons.

Le pont actuel lui, après rénovation, deviendra une voie de circulation exclusivement dédiée au trajet Kourou-Cayenne. Entre 2009 et 2010, il avait fait l'objet de rénovations conséquentes car une de ses piles était très endommagée. La RN1 avait même dû être fermée à la circulation entre Matoury et Tonate pendant les travaux.

Ce nouveau projet mis en consultation sera soumis à des défis techniques et environnementaux. Les matériaux utilisés pour le construire devront par exemple être résistants aux aléas climatiques ainsi qu'au contexte local environnant à savoir la présence de faunes et flores protégées.

Autre challenge : il faudra déplacer des pylônes électriques de haute-tension appartenant à EDF dans le cadre de sa construction, des pylônes qui alimentent les communes du territoire des Savanes.

Des travaux qui s’inscrivent dans le cadre plus large de la première tranche d’aménagement à 2x2 voies de la RN1 entre Cayenne et Macouria. Ils étaient également prévu dans le plan d’urgence des Accords de Guyane négociés en 2017 et évalués à 100 millions d’euros.

Le pont devrait être mis en service en 2024.