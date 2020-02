Le procès d’Olivier Goudet devant le tribunal correctionnel pour agression sur un fonctionnaire de police de nouveau reporté. L’audience va se tenir le 10 septembre prochain.



Affaire Goudet / Anicet : Nouveau report du procès

Le procès d’Olivier Goudet devant le tribunal correctionnel pour agression sur un fonctionnaire de police de nouveau reporté. L’audience va se tenir le 10 septembre prochain.L’audience du président des associations "Trop Violans" et "500 frères contre la délinquance" n’a pu se dérouler en raison de la grève des avocats.Pour cette nouvelle sortie médiatique, le militant a opté pour la démonstration par l’absurde.A son arrivée au Tribunal de Grande Instance, Olivier Goudet était vêtu d’un costume blanc de Gouverneur, sur ce dernier, cousu sur son torse, le logo de son association accompagné de l’inscription « Elu personnalité de l’année 2019 ».Une tenue provocatrice assortie d’un autre accessoire, Olivier Goudet portait un gant aux couleurs du drapeau Guyanais.Il s’explique sur le choix de cette tenue au micro de Clothilde Séraphins George et Seefiann Déie:"Coopération militante" entre les régions, des militants antillais font front commun avec la Guyane. Charly et Jay, deux activistes martiniquais sont venus soutenir Olivier Goudet, victime selon eux d'oppression.