Débrayage à l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Guyane, le management de la directrice mis en cause

Un débrayage pour exiger le départ de la directrice du centre de formation des professeurs des écoles. Les personnels mobilisés dénoncent des dysfonctionnements importants, notamment à l’égard des plus précaires explique Marianne Palisse, représentante FSU (CHSCT de l’Université de Guyane) :

« Les gens rapportent qu’ils se sentent espionnés, qu’ils ont l’impression qu’on leur rapporte des propos qu’ils ont tenu dans des réunions où la directrice n’était pas.»

Parmi ces fonctionnaires en souffrance, les MAD, les « mis à disposition » par le rectorat, peu présents dans cette mobilisation, par peur de représailles de la direction selon les syndicats. La seule que nous rencontrons, Nicole Pronzola, formatrice en éducation musicale, mise à disposition par le rectorat exprime son désarroi :

Anne-Marie Vigues, secrétaire du Snesup-FSU (Université de Guyane) ajoute



Une partie des étudiants, futurs professeurs des écoles en Guyane, s’est également mobilisée. Car beaucoup n’ont toujours pas de directeur de mémoire comme Nadège Charles, étudiante en Master 2 (Inspé de Guyane) :



Car pour améliorer son taux de réussite, l’Inspé a décidé de réformer l’encadrement des mémoires rédigés par les étudiants. Abdelhak Qribi, enseignant-chercheur, Snesup-FSU (Inspé de Guyane) :



Lorsque nous rentrons dans les locaux de l’Inspé pour interviewer le délégué de l’UTG, les grévistes se font immédiatement entendre, William Dimbour, secrétaire général de l’UTG université :



L’UTG demande la création de 35 postes d’enseignants chercheurs et d’agents administratifs.

De son côté, la directrice, Sonia Francius explique avoir constaté un nombre croissant d'échecs au diplôme de master. Un système d'encadrement des mémoires de master et une formation a été mis en place et un recours à d'autres enseignants chercheurs a notamment lancé pour élargir les effectifs :

45% des futurs enseignants qui ont échoué l'ont été à cause du mémoire. Et ce mémoire, malheureusement compte tenu du nombre insuffisant d'nseignants chercheurs, ne permet pas de traiter de manière équitable avec la même égalité de qualité. J'ai prévu avec mon équipe, des formateurs volontaires et des enseignants de l'Université d'élargir le vivier de manière à ce qu'il y ait un encadrement co piloté... et cela devrait permettre de réussir pour éviter un échec massif pour cette année 2021.