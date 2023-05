Demandeurs d'asile à Cayenne : Nouvelle opération d'évacuation sur la Place des Amandiers

Plus de 100 personnes, dont des familles avec enfants, ont été évacuées de la Place des Amandiers (Cayenne), ce 26 mai 2023 au matin. Il s'agit de demandeurs d'asile qui avaient installés un camp de fortune depuis plusieurs jours. Suite à l'évacuation des lieux, dirigée par les services de l'État, ils ont été hébergés dans des logements d'urgence.

Isabel LEROUGE, avec L.LEWIS •

Ce vendredi 26 mai, a débuté une nouvelle opération d'évacuation sur la Place des Amandiers, au centre-ville de Cayenne. Depuis plusieurs semaines, des demandeurs d'asiles y ont posé affaires et tentes. Cette semaine, la Préfecture de Guyane a pris la décision de faire évacuer les lieux. Ce n'est pas la première fois que cette place devient un lieu de campement.

Les logements de fortune installés par les demandeurs d'asile sur la Place des Amandiers, à Cayenne • ©Isabel LEROUGE

L'opération d'évacuation a finalement débuté vers 8h30. Sur place, 156 personnes, dont des familles avec enfants en bas âge. Certains sont malades et présentent des plaies cutanées. Ils sont donc pris en charge par des services médicaux sur place. Après avoir plié bagages, ils ont été récupérés par des bus, puis emmenés vers des logements d'urgence à Cayenne, Stoupan, Matoury et Rémire.

"On est ici pour sauver notre vie et celle de nos enfants"

Dans ces installations de fortunes, se trouvent des personnes venues du Moyen-Orient et de pays caribéens ou d'Amérique du Sud. Ils sont, en tout cas, rassurés de pouvoir, dès ce vendredi soir, dormir dans un logement au sec.

"Je viens d'Afghanistan. Les Talibans interdisent aux femmes d'aller à l'école, on ne peut pas avoir de travail. Aussi, ils tuent les policiers. Mon mari est policier. On est ici pour sauver notre vie et celle de nos enfants", explique l'une des réfugiées sur place.