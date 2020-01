Des régugiés syriens installés sur la place des Amandiers à Cayenne

La place des Amandiers à Cayenne, lieu privilégié de la Ville Capitale pour les rencontres, ou pour s’offrir un bon bol d’air. Le lieu accueille aussi depuis quelques semaines plusieurs familles syriennes. Elles viennent d’arriver sur le territoire et sont à la recherche d’un foyer.



FL/JLM/CL •

Des réfugiés à la place des Amandiers de Cayenne

Ce sont environ 70 personnes qui se sont installées dans le dénuement la plus total sur la place Auguste Horth, ancienne place des Amandiers. Un coin face à la mer appréciés par les promeneurs et les boulistes.Ces hommes, femmes et enfants sont arrivés il y a 10 jours en provenance de la Syrie.L'associationa lancé une cagnotte sur son site le pot solidaire afin d'apporter un peu de soutien à ces personnes comme : les aider à remplir elurs papiers, apporter à manger, des bâches, tentes, couvertures...Mais en attendant, les riverains s’interrogent sur le sort de ces réfugiés qui vivent dans des conditions sommaires qui laissent peu de place à la dignité humaine.