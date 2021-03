Squat rue Madame Payé : cinq membres des Grands Frères devant la justice

Marie-Claude Thébia •

Cinq membres des "Grands Frères" seront ce jeudi à la barre du tribunal correctionnel. La justice reproche à ces hommes d’avoir procédé illégalement à l’évacuation d’un squat, rue Madame Payé à Cayenne. Les cinq prévenus comparaîtront notamment pour "manœuvre, menace, voie de fait ou contrainte pour forcer une personne à quitter son lieu d’habitation” ainsi que de “dégradation du bien d’autrui commise en réunion”.

Rappel des faits

Le 5 septembre 2018, plusieurs membres des "Grands Frères" et des "500 frères" tentent de déloger des squatteurs rue Madame Payé au cœur des problèmes du quartier depuis plusieurs mois. Cette maison est montrée du doigt par les riverains incommodés par le bruit, et l’insécurité régnant aux abords. Le lieu est devenu selon les voisins, une plaque tournante de drogue, un lieu de ralliement. Des riverains qui ont maintes et maintes fois dénoncé la situation, établi des mains courantes au commissariat de Cayenne, mais peine perdue, l’immeuble est toujours habité par des locataires illégaux dont la plupart sont étrangers. Après cette tentative de délogement, des squatteurs avaient porté plainte.

Un immeuble muré et vidé

Quelques jours après, sous la pression populaire, le squat rue Madame Payée avait été vidé et muré. Une opération menée sous les huées de plusieurs centaines de personnes. Les squatteurs ont fini par quitter les lieux aidés par le SAMU social et la municipalité de Cayenne.

Aujourd’hui, il est reproché aux cinq hommes d’avoir usé de la force pour tenter de déloger les résidents illégaux. Ils doivent donc répondre de "manœuvre, menace, voie de fait ou contrainte pour forcer une personne à quitter son lieu d’habitation” ainsi que de “dégradation du bien d’autrui commise en réunion”. L’audience est prévue à 14h au tribunal correctionnel.

Le reportage de Nikerson Perdius :