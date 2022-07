Trois tonnes de fruits et légumes saisies lors d'un contrôle anti-fraude au marché de Cayenne

C'était le 2 juillet dernier, tôt le matin une opération du comité opérationnel départemental anti-fraudes (CODAF) s'est achevée par la saisie de nombreuses marchandises, notamment des fruits et légumes, importées illégalement.

Catherine Lama •

Il s'agissait avant tout de contrôler : " le respect des règles d'hygiène et de traçabilité des produits alimentaires vendus (gibiers, fruits et légumes, oeufs et viandes) et d'autre part la situation des travailleurs" indique le communiqué de la Préfecture.

Des infractions ont été relevées relatives à des importations illégales de fruits et légumes 3 tonnes ont donc été saises et en sus des oeufs - 3000 - et des viandes de volailles - 30 kg - ne répondant pas aux normes d'hygiène.

Cageots de bananes saisies le 2 juillet • ©DR

Ces denrées ont distribuées aux centres de soins pour animaux et à des structures d'aides à la personnes.