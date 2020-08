La fête de l'été, une kermesse organisée pour les résidents de l'Ehpad Le jardin d'Ebène à Rémire-Montjoly

"La fête de l’été" c’est le nom de la kermesse organisée qui a été organisé à l’Ehpad Le Jardin d’Ebène de Rémire-Montjoly. Une journée festive avec de nombreux jeux ludiques. Le moment fort de la journée fut le concours d’élégance. Les 33 résidents ont pris plaisir à participer à ce concours.



Compte-tenu de la situation sanitaire, les résidents ne peuvent pas sortir. On a essayé de faire des scénarios de différents espaces de l'été...

Un concours d'élégance apprécié des résidents

On a demandé aux familles de se connecter à Zoom et expliqué comment voter pour participer à cette élection...

Comment donner un air de vacances et d'ailleurs à la résidence des personnes âgées? Un challenge pas simple à relever. C’était en tout cas le but de l’équipe de l’Ehpad Ebène : permettre aux résidents de changer d’air tout en restant en sécurité à l’intérieur des murs :Suarez Consuelo, coordinatrice de la vie sociale et de l’animation s'est attelée à la tâche avec toute l'équipe de soignants :Certains profitent du riche programme tester leur force. À côté, les plus endurants se dépensent sur la piste de danse en attendant le concours d’élégance organisé de façon à ce que tout le monde puisse y participerPriella Samo, secrétaire de la plate-forme de répit :L’après-midi, Gilbert Polonie, résidente, est déjà prête pour le défilé. Elle s'est préparée depuis le matin et se montre très satisfaite de cette petite manifestaion.Pour la deuxième édition du concours d’élégance, sur les 7 candidats, Gilberte a fini 1ère dauphine ! Rostan Viviane a remporté la première place. Et le mister est Franvil Elie, l’unique candidat masculin.