Confinement : La Poste se prépare à l'accueil des bénéficiaires de prestations sociales

Le mois dernier, les agences postales avaient sans doute battu des records d’affluence. De longues files d’attente s’étaient constituées devant les centres postaux. Des allocataires sans moyens de paiement dématérialisé, désireux de toucher les prestations sociales, dans un contexte de confinement. Des hommes et des femmes qui n’ont pas d’autre choix. Certains ont même dormi devant les agences pour réduire leur temps d’attente. Gestes barrières, le mètre de distance, très vite malgré un important dispositif de sécurité, les mesures élémentaires pour éviter la propagation du Covid-19 se sont évanouies.Il faut dire qu’ils sont plus de 55 000 allocataires en Guyane sur une population estimée à 290 000 selon le dernier recensement. Plus de 500 millions d’euros d’aides sont attribuées par an. Avec le confinement, l'absence d’autres sources de revenus et la fermeture de la Caisse d’allocations familiales, les allocataires se sont déplacés plus nombreux, et le jour même du versement.La Poste a mis en place un nouveau dispositif. Baduel, Kourou, Macouria, Mana, Matoury, St Georges, Rémire, Saint-Laurent du Maroni, Mandela, Maripasoula, Apatou, Grand Santi, Camopi, Cacao, Régina, Iracoubo, Sinnamary, Montsinery et Papaïchton sont les 19 bureaux de poste ouverts du lundi 4 mai au jeudi 7 mai deLes agences communales ouvertes sont Ouanary, Saul, Awala-Yalimapo et Taluhen. Les clients sont appelés à se munir de leurs propre stylo. Enfin ces bureaux les 6 et 7 Mai dédieront leurs activités aux seules opérations de retrait et de dépôt d’argent.