Consommation : quelques règles à connaître pour acheter des produits « dates courtes »

Un grand patron de la grande distribution annonce un tsunami des prix en 2023, mais déjà l’inflation fait des dégâts dans les budgets familiaux alors comment faire pour obtenir un panier de course supportable ? Lutter contre le gaspillage en premier lieu et peut-être acheter des produits «dates courtes ».

Catherine Lama •

L’inflation devient de plus en plus visible, de moins en moins supportable amène à revoir nos modes de consommation, à faire des choix, à reconsidérer ce qui est vraiment indispensable. De fait, elle nous amène à une sobriété alimentaire obligatoire. Fini les achats inconsidérés souvent inutiles au gré de promotions bien placées en tête de gondole.

Un panier de course supportable cela veut quoi ? Pour tous ceux qui tiennent un budget de leurs dépenses alimentaires, il s’agit de respecter la somme allouée pour le mois. Mais cela est devenu difficile voire mission impossible pour la plupart d’entre nous. Alors avec ces temps d’abondance révolus, l’impératif aujourd’hui est de parvenir à mieux sérier ses achats et de profiter des vraies bonnes occasions.

L’achat de produits « dates courtes » pour ne pas gaspiller et payer moins cher

Beaucoup d’entre nous ont acquis de nouveaux réflexes et se rendent plus souvent en grande surface à la recherche des bonnes affaires comme les promotions sur la lessive, le papier toilette, les articles d’hygiène, les jus industriels, les sodas et la liste est longue. Dorénavant, dans le cadre des mesures anti gaspillage, dans toutes les grandes surfaces, sont exposées ou mises dans des réfrigérateurs particuliers, les denrées, souvent les produits laitiers toujours consommables, mais dont les dates limites de vente ou de péremption arrivent à échéance de quelques jours voire quelques heures. Ces produits sont vendus à 30% ou 50% de leur valeur originelle, cela permet d'acheter un ou deux articles supplémentaires sans alourdir la facture.

Acheter moins cher des produits à date de consommation courte • ©CL



Devant ce bac, il est cependant nécessaire de bien lire et comprendre les informations portées sur l’étiquette et de ne pas seulement se fier au prix forcément avantageux pour mettre dans le caddy l’aliment choisi. Il y a trois mentions à décrypter :

La DLC ou date limite de consommation- à consommer avant ou jusqu’à telle date

La DLUO ou date limite d’utilisation optimale ou encore DDM pour date de durabilité minimale. En clair le produit peut être consommé sans danger au-delà de la date indiquée.

Une troisième indication à vérifier c’est la date après ouverture. Cela concerne particulièrement les aliments qui s’oxydent très vite et qui, à ce titre, sont conservés dans un emballage protecteur.

Ces mentions engagent les responsabilités mutuelles des fabricants et des consommateurs en cas de problème alimentaire.

Dans le monde 1,3 milliard de tonnes de nourriture seraient jetées ou perdues chaque année. Selon une étude de l’Ademe de 2016, chaque année le consommateur français jetterait en moyenne 29 Kg de nourriture dont 7 kg encore sous emballage. Un gaspillage alimentaire qui pourrait être évité car souvent les produits considérés comme périmés sont encore consommables. Enfin, entre autres dispositions, la loi du 11 février 2016 qui fait obligation aux magasins de plus de 400 m2