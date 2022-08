Covid-19 : à quelques jours de la rentrée scolaire, quel est le protocole sanitaire dans les écoles ?

La Guyane est au niveau 1, à l’image des autres établissements scolaires de France. Pour la rentrée scolaire 2022, c’est le socle, le niveau vert est le palier minimal du protocole sanitaire. Le protocole sanitaire prévu pour les établissements scolaires a été dévoilé le 18 juillet. Il repose sur un enseignement en présentiel, tout en limitant la circulation du virus.

La Guyane est en vert, au niveau 1 du protocole sanitaire. Partout en France, l'épidémie est en train de ralentir. Le protocole sanitaire prévu pour les établissements scolaires, en effet, a été dévoilé le 18 juillet. Il repose sur un enseignement en présentiel, tout en limitant la circulation du virus au sein des établissements scolaires.

Un premier niveau appelle à une vigilance modérée, à un rappel des gestes barrières et à la limitation des regroupements importants. En niveau d'alerte 1 et 2, les cours se feront en présentiel, que ce soit en école primaire, au collège et au lycée.

Le nouveau protocole qui est sorti courant juillet en l’état actuel des choses, pourrait convenir à la Guyane dans la mesure où c’est le niveau minimum qui sera appliqué en Guyane. Il préconise des désinfections, des surfaces les plus fréquemment utilisées, le port du masque. Si la situation se complique, le protocole en lui-même est difficilement applicable dans la mesure où les deux dernières années, les établissements scolaires n’ont pas été accompagné de moyens supplémentaires : humains, encadrement, matériels … Aïssatou Chambaud présidente de le FAPEEG

Un seuil de vigilance

Concernant le port du masque en milieu scolaire, ce sont les mêmes règles que celles pour la population générale dans l'espace public qui seront en vigueur. Il s'inscrit dans l’alerte et les seuils de vigilance : il ne pourra être réimposé que sur ordre des autorités sanitaires à l'échelon national. Toutefois, le port du masque reste recommandé dans les lieux clos et mal ventilés, en cas de grande promiscuité et pour les personnes vulnérables.

De même, le contact tracing se fera selon des directives alignées sur la population générale. Les élèves positifs s'isoleront mais les cas contacts ne s'isoleront pas et ne se testeront plus.

La vigilance sera accrue au niveau 2 avec un renforcement des gestes barrières et des pratiques sportives adaptées. Enfin, si la situation évolue très défavorablement, le niveau 3 sera déclenché, notamment avec une hybridation des cours au lycée et une restriction des activités d'EPS.

Mais au niveau 3, c'est l'hybridation qui sera la règle au lycée. Les lycéens auront à la fois des cours en présentiel et en distanciel, selon le contexte sanitaire local.