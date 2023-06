Création du CHRU de Guyane : l'avenir du Centre Hospitalier de Kourou impacté ?

En avril dernier, un séminaire de l'ARS portant sur la création du CHRU de Guyane proposait des mutations profondes du fonctionnement du CHK. Face à ces conclusions, le maire de Kourou tire la sonnette d'alarme.

Tristan Dereuddre (stagiaire) •

La naissance du CHRU de Guyane va-t-elle condamner le centre hospitalier de Kourou ? C'est en tout cas l'inquiétude du maire de la ville, François Ringuet. Le projet, qui devrait voir le jour en 2025 selon les objectifs fixés par le ministère de la Santé et l'ARS, englobera les trois hôpitaux publics du département (Cayenne, Kourou, Saint-Laurent). Problème, un séminaire de l'ARS présentant le plan d'organisation du CHRU prévoit de nombreuses mutations pour le CHK.

Dans une lettre ouverte adressée à la directrice de l'ARS de Guyane, Clara de Bort, le maire de Kourou dénonce la fermeture annoncée de certains services, l'abandon de certains projets, et craint une mise du CHK sous la tutelle du CHC (centre hospitalier de Cayenne).

Fermeture de plusieurs services, abandon de certains projets

Parmi les points qui alarment François Ringuet, on retrouve la fermeture du service d'urgence "nuits profondes". Selon le maire, cette proposition exposerait les patients à plusieurs risques : c'est la nuit que se produisent la plupart des agressions et des accidents de la route, et que se décompensent certaines pathologies (AVC, infarctus, asthme).

Autres controverses, les suppressions des chirurgies digestives et traumatologiques représenteraient à la fois un danger pour les victimes d'hémorragies interne, mais aussi une forte diminution de l'activité de l'hôpital, synonyme d'accroissement du déséquilibre financier actuel.

Dans les travaux présentés par le séminaire, l'implantation d'un Oncopole à Kourou serait abandonnée, tandis que la construction d'un service de soin de suites et rééducation semble être une proposition tombée aux oubliettes.

Une répartition en deux pôles

En outre, la répartition géographique du CHRU en deux pôles est vivement critiquée : le pôle de l'ouest intégrerait le centre hospitalier de Saint-Laurent, tandis que le pôle centre/savane regrouperait le CHK et le CHC.

Pour François Ringuet, cette répartition est synonyme d'une mise sous tutelle du CHK par le CHC : "Nous refusons cette proposition en raison de l'expérience malheureuse que nous avons vécue lorsque le directeur de Cayenne était censé diriger l'hôpital de Kourou", écrit-il. Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, François Ringuet compte bien faire valoir les intérêts du CHK :

"En tant que Premier magistrat de la ville de Kourou, je défends vivement la création d'un Centre Hospitalier Régional Universitaire, multisites, à la seule condition que l'hôpital et les administrés de Kourou ainsi que des savanes ne puissent pas en pâtir.", François Ringuet, maire de Kourou.

Le maire conclut sa lettre en réclamant une participation aux prises de décisions.