Délinquance 2022 - les autorités font le bilan : des avancées et des inquiétudes

Une délinquance générale en légère hausse en 2022 en Guyane : + 1,6 %, avec un record historique du nombre de meurtres : 47 l’an dernier. Après des années sans bilan global sur la lutte contre l’insécurité, le préfet et les acteurs concernés ont communiqué les chiffres 2022 de la délinquance. Si la situation s’améliore sur certains thèmes, le niveau reste très élevé, avec une hausse importante des violences et meurtres au sein des familles.

Triste record en Guyane en 2022. Le total des meurtres s’élève à 47 l’an dernier : en hausse de 51 %. Bien au-delà des autres régions françaises. Ainsi, la moyenne nationale est d’1,4 meurtres pour cent mille habitants. Au Surinam, c’est 5 fois plus, au Guyana, encore plus. Et en Guyane, 12 fois plus que la moyenne française, assez proche du taux de meurtres au Brésil.

Autre alerte : en Guyane, plus de la moitié des meurtres se passent au sein des familles avec notamment 2 féminicides et 2 nourrissons tués l’an dernier. A noter aussi la hausse des violences intrafamiliales et sexuelles en 2022

Préoccupant également : les vols à main armée : 300 pour 100 mille habitants, 20 fois plus qu’au niveau national. Un petit mieux l’an dernier, - 14 % pour les braquages en Guyane…Et moins 23 % à Cayenne.

Les forces de l’ordre ont aussi marqué des points dans la lutte contre le trafic de drogue : 1 tonne 600 de cocaïne saisie l’an dernier, + 4 %, et près de 4 mille 700 mules présumées privées d’avion par arrêté préfectoral d’éloignement de l’aéroport.

Des renforts

Il y a 15 jours, 7 magistrats promis par le ministre de la Justice en renfort de six mois, sont arrivés. Et 7 greffiers sont attendus sous quinze jours pour six mois là aussi

Du côté Police, l’OFAST, l’Office Anti Stupéfiants est en cours de renforcement…avec d’autres postes attendus cette année. Côté gendarmerie, on compte dix enquêteurs en plus

Quant aux quatre nouvelles brigades promises par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, dont 2 brigades fluviales…"Cela avance", selon le général Sintive, le patron des gendarmes. Le recensement de sites possibles est en cours. Les premières annonces du ministre sont attendues aux alentours de juin prochain.

Reste enfin, les dix postes promis aux douaniers pour l’aéroport. "Cela pourrait faire l’objet cette année d’un concours soit local soit national", selon le directeur territorial des douanes, qui pour le moment, est en attente de la décision de sa tutelle.