Démantèlement du camp de Buzaré : par décision du tribunal administratif les derniers occupants ont 24h pour quitter les lieux

Catherine Lama

Un communiqué de la préfecture du 19 février annonce la décision de la justice ordonnant aux derniers occupants de la pointe Buzaré de quitter les lieux dès réception de la décision remise par la police municipale.



24h pour libérer les lieux

Plus de 150 personnes ayant le statut de réfugiés ou de demandeurs d'asile qui vivaient sous des tentes à la pointe Buzaré ont été logées dans différents lieux d'accueil à Sinnamary et Cayenne. Les autres personnes qui n'ont pu avoir droit au dispositif doivent maintenir partir et libérer cet endroit public qui est aussi un site naturel protégé.

La préfecture s'est adressée au tribunal administratif afin d'obtenir les moyens juridiques de procéder à l'évacuation et à la démolition du camp.

Les contrevenants ont 24h pour partir dès réception de la décision sous peine d'une astreinte de 30 € par jour de retard.

Les services de l'état et de la ville de Cayenne vont procéder au nettoyage de la pointe Buzaré afin qu'elle redevienne un espace public mis à disposition de la population.

