Education nationale: appel à la grève illimitée dès ce lundi 17 mars

Dès ce lundi matin, une intersyndicale appelle à la grève illimitée dans l'éducation nationale. Certaines écoles ne pourront pas accueillir les élèves comme à Rémire-Montjoly. A Matoury, si toutes les écoles sont ouvertes, c'est un service minimum qui sera proposé dans certaines.

Plusieurs organisations syndicales appellent à une grève illimitée après un préavis déposé le mois dernier. Le mouvement est porté par la FSU, Lutte des classes, le Steg-UTG, Sud éducation, le Snetaa/FO. À noter que cette fois, le SE-Unsa ne s’est pas joint à ces organisations et n'appelle pas à la grève. L'organisation ayant prévu de prendre part à un comité de travail sous peu.

La demande de l'intersyndicale : un plan d’urgence pour l’académie afin d'obtenir « plus de personnel, la construction massive d’écoles, de collèges et de lycées, la rénovation et la dotation en équipement suffisant des établissements actuels, la scolarisation de tous les enfants du territoire ou encore la formation et le recrutement massif de personnels enseignants, non enseignants, d’éducation, social, et de santé à la hauteur des besoins » de la Guyane.

Des écoles fermées à Rémire-Montjoly

Des perturbations dans l’accueil des élèves sont à prévoir. À Rémire-Montjoly, la municipalité prévient que certaines de ses écoles seront fermées. C'est le cas pour Emile Gentilhomme, Michel Dipp et Jacques Lony.

Service minimum pour des écoles à Matoury

Les maternelles Verdorosa et Smith ainsi que les écoles élémentaires Maurice Bellony et Abriba assureront un service minimum. Toutes les autres écoles fonctionneront normalement.