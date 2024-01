Elisabeth Borne annonce des renforcements techniques et humains dans la lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane

En Guyane pour une visite éclair de 24h, la Première Ministre, Elisabeth Borne a annoncé des renforcements techniques et humains dans la lutte contre l'orpaillage illégal. Une déclaration faite à son arrivée à Maripasoula pour un nouvel an aux côtés des Forces Armées.

Arrivée ce 31 décembre à Cayenne après des hommages et des visites protocolaires à la maire de Cayenne, Sandra Trochimara puis le président de la Collectivité Territoriale de Guyane, Gabriel Serville, la première ministre s'est rendue à Maripasoula, une des communes extrêmement touchée par l'orpaillage illégal. À sa descente d'hélicoptère, Elisabeth Borne saluant l'engagement des militaires a annoncé un renforcement des moyens techniques et humains dans la lutte contre les opérations clandestines des garimpeiros qui gangrènent de plus en plus le territoire guyanais.

Elisabeth Borne s'est d'abord entretenue avec le maire, Serge Anelli.

Elle s'est ensuite rendue à la Base Opérationnelle Avancée du 9e RIMA pour une présentation des dispositifs de lutte contre l'orpaillage illégal et ensuite réveillonner avec les militaires.