Emilie Pindard s’est éteinte dans sa 106e année

Une centenaire s’en est allée ce 9 janvier, la Cayennaise Émilie Pindard née Clouet aurait eu 106 ans le 16 juillet.

Émilie Pindard a rendu son dernier souffle dans l’après-midi de ce mardi 9 juin dans la maison familiale de Cayenne entourée de ses enfants et petits-enfants. Née en 1918 à Cayenne, la vénérable dame démarrait sa 106e année.

La centenaire avait publié ses mémoires en 2015, elle avait commencé à les écrire en 1973 alors que ses enfants étaient en études. Au fil des ans, la Cayennaise a confié les événements marquants de sa vie dans un cahier de classe bleu.

À travers ces lignes, on découvre une femme au caractère bien trempé, un véritable "poto mitan", qui malgré les vicissitudes de la vie était parvenue à élever ses six enfants. Un parcours familial où se mélange l’histoire d’une certaine Guyane du 20e.

Ce livre est un legs patrimonial transmis à la fois à sa famille et à tous les Guyanais puisque l’ouvrage a été remis dans les centres de documentation des collèges et lycées.

Le sourire d'une vieille dame à la mémoire encore bien vive • ©CL

Les funérailles d'Emilie Pindard auront lieu ce samedi 12 janvier à Cayenne.