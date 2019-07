Erika Armand, mannequin grande taille promeut la "body positive"

"Cela a eu un petit succès... des filles rondes en région parisienne se sont penchées sur mon compte, m'ont posé des questions sur le fait que je m'assumais comme personne ronde..."

Erika Armand, mannequin grande taille

Erika Armand, loin d'être complexée par ses formes a décidé d'en faire un atout et de véhiculer un message positif à l'adresse des femmes qui ont peut-être encore du mal à s'accepter.Très active sur les réseaux sociaux, la jeune femme est titulaire d'une licence en ressources humaines. Elle se retrouve face à l’objectif de son compagnon (ingénieur en électronique) lors d’un voyage à Miami. Postées sur les réseaux, ces photos de vacances suscitent l’intérêt d’autres femmes :Pour Erika tout s’enchaîne. Elle collabore avec des marques de vêtements et a même défilé cette année au Trocadéro devant la tour Eiffel.L’opération est un succès. Un shooting photo est même programmé et c’est le compagnon d’Erika qui le réalise. Ils travaillent désormais ensemble et cela a davantage soudé le couple.Se sentir bien dans son corps, aimer l’image que nous renvoie le miroir, tout cela est un cheminement.Outre devenir un mannequin grande taille reconnue, Erika a désormais un autre objectif : vivre de cette profession.