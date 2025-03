Brésil : flambée de cas de tuberculose en Amapa

La tuberculose connait au plan mondial une recrudescence ou tout au moins une persistance inquiétante selon l’Organisation mondiale de la Santé et toucherait un quart de la population mondiale. La maladie est sous surveillance en Guyane et dans l’état voisin l’Amapa où 19 nouveaux cas de tuberculose ont été détectés ces trois derniers mois.

Ce 24 mars était la journée mondiale contre la tuberculose, une maladie infectieuse qui se guérit facilement si elle est détectée à temps. Elle est liée, le plus souvent à la condition sociale et affecte plus particulièrement les populations à risque vivant dans la promiscuité. En France, les territoires de Mayotte et de Guyane sont les plus touchés.

Lire ici : Tuberculose : la haute autorité de santé propose des pistes pour améliorer le dépistage précoce des populations à risque.

Surveillance accrue en Amapa

Dans le pays voisin le Brésil et plus particulièrement en Amapa, selon le site Seles Nafes les autorités sanitaires sont aussi en alerte même si les chiffres se sont stabilisés ces deux dernières années. Pour une population globale de 850 000 habitants, il y a eu sur un total de 177 patients, 89 nouveaux cas en 2023 et 90 nouveaux cas également en 2024 sur 169 consultations effectués.

Il a donc été mis en place une surveillance rigoureuse de l’évolution de la maladie avec une accentuation des moyens de prévention comme de traitement.