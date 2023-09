Brésil : trois jours de célébrations au Sénat pour commémorer les 80 ans du territoire de l’Amapa

Proche du président du Brésil, Lula Da Silva, le sénateur de l’Amapa, Randolfe Rodrigues est parvenu à créer un événement pour commémorer les 80 ans d’existence du territoire de l’Amapa. Différentes manifestations sont prévues du 11 au 13 septembre qui, pour la plupart, se déroulent au Sénat fédéral à Brasilia.

Catherine Lama •

Fervent défenseur de sa région, le sénateur Randolfe Rodrigues ne manque jamais de mettre en avant l’Amapa pour lequel, il demande les moyens d'un développement économique et social. Il est donc l’initiateur de la célébration des 80 ans du territoire de l’Amapa au Sénat fédéral à Brasilia qui a démarré par une session extraordinaire ce 11 septembre.

Quelques éléments d’histoire

Le Brésil comporte aujourd’hui 26 états dont celui de l’Amapa mais il n’en a pas toujours été ainsi.

En 1822, au moment de la proclamation de l’indépendance du Brésil, il n’existe qu’un état celui du Para dans lequel est inclus le territoire de l’Amapa. Dans les péripéties autour de la déclaration de l’indépendance, il faut se rappeler qu’il existe une guerre des territoires entre les Portugais et les Français, il s’agit du contesté franco brésilien. Il aura fallu l’arbitrage de la Suisse, en 1900, pour y mettre un terme définitif. Les terres de l’Amapa sont devenues définitivement brésiliennes et la frontière est symbolisée par le fleuve Oyapock.

En 1943, se fera la séparation des terres du Para et de celles l’Amapa. Macapa en devenant la capitale officielle en 1944.

Par décret-loi, en 1988, l’Amapa est déclaré officiellement un état fédéral.

Trois jours de manifestations culturelles au Sénat fédéral et en Amapa

Cette célébration qui intervient durant la semaine patriotique, donne lieu à des manifestations diverses avec une foire musicale, littéraire, des expositions. L’occasion pour les amapaenses de s’approprier leur histoire et leur patrimoine.