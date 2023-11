VIDÉO. Ouanary : l’enclavement accentué par des vols de pirogues et de la passerelle de l’appontement du bourg

Cap sur Ouanary, à 1h30 de pirogue de Saint-Georges, dans l’embouchure de l’Oyapock, face au Brésil. À bord d'une embarcation, des adjoints au maire en colère. Pour comprendre, il faut remonter la rivière Ouanary jusqu’au point d’arrivée des pirogues dans le bourg de la commune.

Dans la nuit du 1er au 2 novembre, la passerelle d’accès à l’appontement a disparu. Il y a un grand vide, là où il y avait une passerelle inclinée qui permettait de passer en toute sécurité du ponton flottant à l’appontement métallique. Les élus soupçonnent les pêcheurs illégaux brésiliens.

Il rentrait à grand vitesse, je lui ai demandé de faire demi-tour. Donc il est arrivé tout près et a dit que finalement, il va juste s'amarrer ici. Je lui ai dit non, qu'il n'avait pas le droit de s'amarrer ici donc de partir. Mécontent, il est reparti et dans la nuit, plus de passerelle.