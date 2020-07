De la glisse urbaine, pour s’évader avec la Ligue de Roller

Comme chaque année, en juillet et août, la Ligue de Roller et Skateboard de Guyane organise un centre aéré avec des animations roller, skate et trottinette au skatepark municipal de Mirza à Cayenne.



Karl Constable •

5 Skate attitude ! • ©I. Lerouge

Des stages très sportifs • ©I. Lerouge

Des activités prisées après 3 mois de confinement • ©I. Lerouge

Plusieurs ateliers organisés autour du jeu pour mieux apprendre • ©I. Lerouge

Pour raison sanitaire seule une dizaine de stagiaires sont accueillis pour chaque stage • ©I. Lerouge



Covid-19 oblige, l’activité a été entièrement réorganisée :

« A l’aide du thermomètre, je prends la température des enfants et des parents. Ensuite les enfants, chaque trente minutes, on les fait se laver les mains...» Gary CONSTANT, agent d’accueil en service civique pour la Ligue de Roller et Skateboard de Guyane

Bancs, chaises, barrières sont passés au désinfectant toutes les 20 minutes :

« Au niveau des effectifs, on a dû descendre un petit peu. D’habitude on fait entre 24 et 30 inscrits. Là avec la distanciation sociale, on a du faire 12 inscrits maximum..» Thomas MEUNIER, éducateur sportif professionnel pour la Ligue de Roller et Skateboard de Guyane

Si le port du masque n’est pas obligatoire pour les enfants, ils doivent se soumettre à des règles d’hygiène très strictes, avant d’accéder aux rampes. Des réflexes plus ou moins facile à prendre pour ces jeunes riders avides de liberté après trois mois de confinement.Quant au port du masque, il est obligatoire pour les encadrants mais pas pour les enfants, qui doivent respirer sans entrave durant les quatre heures intenses de ces stages multiglisses très sportifs.L’activité du centre aéré beaucoup a diminué. En raison de la situation sanitaire, les stages organisés chaque année, dans les quartiers défavorisés des communes de l’Ile de Cayenne, Kourou et Macouria ont tous été annulés. Seuls sont maintenus ceux organisés sur le skate municipal.Pour les pratiquants réguliers et les licenciés, des cours ont été instaurés du lundi au vendredi de 14h à 16h, il s’agit de rattraper les séances perdues pendant le confinement.