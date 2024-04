Hommage à Hélène Tarcy-Cétout victime d’un meurtre : Fermeture des mairies et de la Collectivité Territoriale de Guyane

Le meurtre survenu le 8 avril à Saint-Laurent-du-Maroni a été une véritable onde de choc pour toute la Guyane. L’indicible dans la violence a été dépassé. Ce jour le 12 avril toutes les mairies de Guyane sont fermées au public en hommage à la regrettée Hélène Tarcy-Cétout et à toutes les victimes de l’insécurité.

Les circonstances de l’agression mortelle en plein jour d’une jeune femme de 34 ans, épouse et mère quatre enfants à Saint-Laurent n’en finissent pas d’interroger et d’inquiéter les Guyanais sur un climat d’insécurité qui dépasse les limites du supportable.

Ce vendredi est une journée de deuil et de recueillement en hommage à Hélène Tarcy-Cétout, docteure en pharmacie, mère de quatre enfants, une citoyenne engagée et ambitieuse pour ses compatriotes. Tout au long de la semaine les témoignages se sont succédé à la fois pour saluer sa mémoire et dénoncer la violence omniprésente désormais en Guyane.

Lire ICI ▶ https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/le-meurtre-de-la-pharmacienne-helene-tarcy-cetout-secoue-la-guyane-entiere-les-reactions-se-multiplient-1478870.html

Le président de l’association des maires, Michel-Ange Jérémie dans son communiqué a insisté le symbolisme de cette journée morte dans les mairies : « Cette fermeture administrative générale n’est pas uniquement un acte de deuil, mais aussi un appel à une réflexion collective. Nous ne pouvons pas rester indifférents face à de tels événements. La normalisation de la violence est un danger contre lequel nous devons tous lutter avec détermination. »

Toutes les écoles des villes de Saint-Laurent et Sinnamary ont aussi été fermées.

Journée de deuil à Saint-Laurent-du-Maroni