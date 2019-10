Iracoubo : la gendarmerie tente de rassurer la population

78 faits de délinquance depuis le mois de janvier

Le commandant de la compagnie de Kourou et le chef de la brigade d’Iracoubo ont échangé samedi matin avec la population, en présence du maire. Sur le fond, c’est le dispositif de sécurité mis en place dans la commune qui est remis en question.Le poste de contrôle du Pont d’Iracoubo est à nouveau en service depuis le mois dernier, après avoir été désactivé en août. Tout près de là, des habitants ont voulu nous montrer le chemin emprunté par les clandestins pour contourner le barrage. Au bout du chemin, des restes de canots pneumatiques utilisés pour traverser le fleuve Iracoubo.Dans la commune, certains font le lien entre immigration clandestine et délinquance, les migrants étant souvent démunis. Sentiment ravivé par un cambriolage perpétré lundi par des ressortissants surinamais sans papiers. A la demande du maire, la gendarmerie a rencontré ce matin la population. Maxime Mindjouk a participé à l’arrestation d’un cambrioleur, relâché peu après.Ce à quoi le Chef d’escadron Arnaud Amestoy, commandant de la compagnie de Kourou répond :Au sujet du cambriolage, la gendarmerie dit avoir fait son travail. Deux cambrioleurs sur trois ont été arrêtés. Ils ont été relâchés sur décision du parquet, avec des convocations en justice. La gendarmerie défend aussi son dispositif sur Iracoubo.Les autorités ont recensé 78 faits de délinquance à Iracoubo depuis le 1er janvier soit17 de moins que sur la même période, l’an dernier. Mais les violences et les vols restent stables ou presque. Une nouvelle réunion est prévue dans 15 jours entre la population et la gendarmerie.