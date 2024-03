JO Paris 2024 : Une cagnotte en berne et des ambitions de préparation revues à la baisse pour la sprinteuse Gemima Joseph

Décidément partir à la conquête du graal olympique nécessite des sacrifices immenses de la part des sportifs de haut niveau. En premier lieu d’avoir un moral d’acier ce qui, heureusement, est le cas de la sprinteuse Gemima Joseph.

« Je ne suis pas déçue car, quand même, il y a beaucoup de gens qui ont participé. Après cela n’a pas du tout atteint les objectifs mais cela fait plaisir, il y a eu beaucoup d’engouement autour de cela et même dans la rue, les gens me parlent de cela. Mais dans tous les cas, mes objectifs, je sais ce qu’ils sont et je vais faire de mon mieux pour les atteindre. Cette cagnotte cela aurait été un coup de pouce mais heureusement je sais que mon entourage va tout faire pour m’aider. ».