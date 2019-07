Justice : le TGI déménagera au Larivot à la rentrée

L'annonce de la signature d'un bail pour ce vendredi 05 juillet, aura t-elle l'effet d'une éclaircie dans le ciel judiciaire guyanais ? Véronique Malbec, la secrétaire générale et Peimane Ghaleh-Marzban, le directeur des services judiciaires ont rencontré et négocié avec le propriétaire de l'immeuble situé tout proche de la RN1, les modalités du déménagement du TGI. Le déménagement s'effectuera en 2 temps, à la rentrée de septembre la Justice récupérera le rez-de-chaussée et le première étage. Une salle d'audience et les services administratifs y seront logés. Puis en début d'année 2021, c'est le second étage qui sera récupéré.