L'accueil des réfugiés en Guyane un casse-tête qui ne semble pas trouver de solution

L’engorgement de l’entrée de la rocade Zéphyr depuis quelques semaines n’échappe à personne à Cayenne. Les demandeurs d’asile d’origine haïtienne y sont en effet reçus par la SPADA, la structure de premier accueil des demandeurs d’asile dans les locaux de la Croix Rouge. Un accueil au titre de la protection subsidiaire assurée par la France dans le contexte conflictuel qui secoue Haït. Les riverains fortement incommodés alertent sur une situation qui se dégrade et qui leur fait craindre le pire.

Clotilde Séraphins Georges/CL •

Pour les riverains du secteur Rocade de Zéphir à Cayenne le calme n’est plus qu’un lointain souvenir. Dans ce quartier, en effet, depuis près de deux mois, des milliers de migrants majoritairement d’origine haïtienne affluent pour être enregistrés par la SPADA, la structure de premier accueil pour demandeurs d’asile à la Croix rouge. Le conflit armé dans leur pays leur permet en effet de prétendre à la protection subsidiaire délivrée par la France.

En conséquence, de jour comme de nuit, du dimanche au vendredi, ils campent avec les nuisances que cela suppose témoignent des riveraines :

"Nous sommes un peu plus qu'incommodés car on ne peut pas rentrer chez nous ni sortir. Il faut quémander tous les jours, demander l'autorisation aux gens de se pousser pour pouvoir passer. On peut se faire insulter, ils tapent nos voitures si on est un peu trop insistant qu'on leur demande de se dépêcher. Il y a trop de problématiques pour réguler les gens qui sont là. Il faut les mettre en sécurité et organiser leur présence sur cet espace, c'est tout !"

"Ils dorment à même le sol et c'est problématique... si je ne fais pas attention je peux les écraser !"

La voie privée régulièrement envahie et le long de laquelle se situe la Croix Rouge mène à une église, une résidence, des bureaux et un service médical. Pour Amandine Gontier cadre coordinatrice du service médical et de réadaptation (SMR) pédiatrique cette situation est invivable :

"Cela fait peur aux patients. Au départ ils n'osaient même plus venir jusque chez nous. Il y a une insécurité car il y a des jours où l'on met un quart d'heure pour rentrer. On peut imaginer que pour une venue ou une sortie de pompiers, cela peut aussi problématique".

Le groupe Rainbow santé et la Croix rouge ont fait un courrier conjoint à la préfecture pour demander la régulation du flux de ces personnes, assurer l'hygiène et la sécurité de ces demandeurs, des patients comme des familles.

Les réponses qui tardent à venir mettent chaque jour en exergue le manque d’organisation de l’accueil des demandeurs d’asile et autres migrants sur notre territoire.

Ces riverains comme d’autres ont également à déplorer les conséquences de l’absence de toilettes et l’insuffisance des poubelles.

