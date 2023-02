L'association des Maires de Guyane victime de malversations financières

L’affaire fait grand bruit. L'organisation et les finances de l'association des Maires de Guyane épluchées lors d'un pré audit. Les conclusions ont été dévoilées, lors d'une assemblée générale extraordinaire de l'AMG aux 18 maires présents. Ils ont décidé de porter plainte.

Jocelyne Helgoualch/MCThébia •

Les premières conclusions de ce pré audit réalisé par le cabinet parisien Arcolys, sont accablantes : il serait question d’un détournement d’argent de plus de 185 000 euros, qui aurait été commis par deux secrétaires entre 2017 et septembre 2022. Ces assistantes administratives avaient procuration sur les comptes de l’AMG et auraient acheté un logiciel pirate pour modifier les relevés bancaires.

Le pré audit aurait révélé également plus de 10 000 euros de retrait en espèces, sans aucun justificatif ou encore des frais de restauration exorbitants, des locations d’hébergement de vacances ou encore l’achat de smartphones sans trace des équipements au sein de l’association.

La justice saisie

Les conclusions de ce pré audit ont été dévoilées aux 18 maires présents (sur les 22), lors d'une assemblée générale extraordinaire de l'AMG ce mercredi. Seules les communes de Apatou, Camopi, Ouanary et Saul n’étaient pas représentées. Les autres ont débattu durant plus de 3 heures pour décider de la marche à suivre. Ils ont voté à l’unanimité une délibération pour porter l’affaire en justice et déposer une plainte auprès du procureur de la République.

Michel Ange Jérémie président de l'AMG

Au regard des éléments suspects financiers irréguliers, nous avons pris une délibération pour ester en justice. L’une des premières missions qui m’a été confiée c’est un audit organisationnel et financier qui a mis en exergue des transferts de fonds irréguliers qui nécessitent d’aller en justice Michel-Ange Jérémie président de l’association des Maires de Guyane

Michel-Ange Jérémie est président de l’association des Maires de depuis le 31 août. L’audit était nécessaire car les finances de l’association sont dans le rouge. Ces détournements d’argent présumés ont pour conséquence des comptes administratifs par définition faux et insincères. L’AMG se serait retrouvée en interdit bancaire.

Les investigations se poursuivent, des vérifications sont encore en cours. De nouvelles révélations sont attendues.