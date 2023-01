285 133 habitants en Guyane au 1er janvier 2020 selon l’INSEE. L’institut vient de faire paraitre les derniers chiffres du recensement de la population légale du territoire. En six ans ce sont 32 800 résidents supplémentaires qui ont été dénombrés. La Guyane est la région avec la croissance démographique la plus dynamique de France hors Mayotte.

Patrick Clarke/CL •

285 133 c’est donc le chiffre officiel de la population légale en Guyane. Officiel, car comme après chaque recensement, certains élus ne manqueront pas de se poser des questions. Notamment dans les communes où l’habitat informel prolifère de manière exponentielle et pourrait fausser les données.

Une démographie croissante sur les territoire de la CCOG et La CACL

Toujours est-il que l’INSEE indique que pour mener à bien son étude, elle s’appuie sur les populations communales, dites populations municipales légales, issues des recensements réalisés en partenariat avec les mairies. En tous les cas cette croissance démographique profite essentiellement à deux intercommunalités. D’abord la CCOG, avec une hausse de sa population de 1,5% en moyenne pendant cette période. Un dynamisme observé en particulier à Grand-Santi et Apatou, avec une hausse annuelle, respectivement de 4,9% et 3%. Dans le périmètre de la CACL, c’est Macouria qui s’illustre avec une croissance de +9,3%. Les nombreux lotissements qui sortent de terre, le quartier Soula mais aussi les embouteillages de plus en plus longs, témoignent de cette progression de la population.



Enfin, si la Communauté des Communes de l’Est guyanais reste de loin la moins peuplée, avec un peu plus de 7300 habitants, l’INSEE observe, que le déclin démographique continu dans les Savanes. Entre 2009 et 2014 le recul enregistré était de -0,2%, cette fois il est de -0,7%.