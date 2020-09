La première thèse en "Histoire" de l’université de Guyane soutenue par Boris Lama

La première thèse en Histoire de l’université de Guyane a été soutenue par Boris Lama. L’objectif est la validation d'un doctorat en "Histoire et civilisations". Boris Lama a choisi de travailler sur l'évolution de la société guyanaise de 1830 à 1910.



Marie-Claude Thébia •

« ...Les représentants élus de la population revendiquent alors, de 1848 au début de la IIIème République, avec une remarquable constance, la reconnaissance de l’égalité entre citoyens de la colonie et ceux de la métropole. Mais, en dépit d’une application progressive des institutions politiques de la France dans un sens qui paraît favorable à l’intégration revendiquée, tout concourt à y faire obstacle...» Extrait de la thèse de Boris Lama

L'Histoire pour comprendre le présent

Université : Boris Lama a soutenu sa thèse consacrée à l'histoire coloniale en Guyane française de 1830 à 1910.

La première thèse en Histoire de l’université de Guyane a été soutenue par Boris Lama. L’objectif est la validation d'un doctorat en "Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain, de l’art."Nombreux sont ceux qui sont retournés sur les bancs de l’université écouter la présentation, par Boris Lama, de sa thèse en Histoire : la restitution de nombreuses années d'études et de recherches. Il faut dire que depuis la création de l’UG, c’est la première fois qu’un doctorant présentait de tels travaux et ce, dans une matière d'exception : l'Histoire. Le sujet choisi par Boris Lama n’est pas étranger à cette affluence" …L'Histoire, est à la fois l'étude et l'écriture des faits et des événements passés. Le présent est la conséquence du passé. Quelles que soient leur variété et leur complexité, étudier les faits historiques permet d’avoir une connaissance approfondie du monde tel qu'il est. Boris Lama âgé de 33 ans, titulaire d'un master 2 d’Histoire, l'a bien compris. Il a effectué ses études dans l’hexagone et en Martinique avant de rejoindre la Guyane. Son directeur de thèse est Serge Mam Lam Fouk.En France, le doctorat est le plus élevé des diplômes universitaires.