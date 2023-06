La seconde animatrice impliquée dans l'affaire des bébés brûlés placée en détention provisoire

Ce 21 juin 2023, la deuxième animatrice de la crèche Bébés d'amour impliquée dans l'affaire des deux bébés brûlés passait devant le juge des libertés et de la détention. Il a été décidé qu'elle reste en détention provisoire dans l'attente de son procès. Son avocate a fait appel de la décision.

Laurent MAROT, Tristan DEREUDDRE et Ludmïa LEWIS •

Elle passait, ce mercredi 21 juin, devant le juge des libertés et de la détention. La seconde animatrice impliquée dans l'affaire des bébés (Lehyann et Lyan-Hakim) brûlés dans une crèche de Rémire-Monjoly va retourner en cellule. Cette salariée de l'établissement Bébés d'amour, âgée de 22 ans et née à Maripasoula, avait demandé un délai pour préparer son audience.

Elle a finalement été replacée en détention provisoire. L'audience a eu lieu à huis clos, sur demande du parquet et de la défense "pour éviter la passion médiatique autour de ce dossier, qui générait de la tension". L'avocate de la défense a notamment évoqué "la haine des réseaux sociaux". Cette dernière a d'ailleurs fait appel de la décision. Sa demande sera examinée par la chambre de l'instruction.

Comme sa collègue, placée en détention provisoire depuis le 17 juin, les chefs d'accusation retenus à l'encontre de l'animatrice sont "violence volontaire sur mineur de moins de 15 ans ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours" et "non assistance à personne en danger".